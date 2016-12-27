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В Святошинском районе Киева во время работ по плановому срезанию деревьев погиб 42-летний лесник, сообщает пресс-служба столичной полиции.   

На место немедленно выехали правоохранители, которые установили, что во время срезания деревьев рабочие не соблюдали правила безопасности, в результате чего дерево упало на 42-летнего мужчину.

Следственным отделом Святошинского управления полиции столицы сведения о данном событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 272 (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.
ForUm

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