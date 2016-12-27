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«ПриватБанк» предупреждает клиентов о телефонном мошенничестве с целью получения данных о карточном счете. Об этом сообщает пресс-служба банка, ссылаясь на данные киберполиции.

В частности, информацию о «воровстве» баз данных банка распространяют мошенники, которые прикрываются этими слухами, чтобы вынудить клиентов «защититься» путем передачи номеров карт и других личных данных.

«Вся информация в базе данных банка надежно защищена и система защиты информации исключает возможность ее несанкционированного копирования или постороннего доступа, в том числе сотрудниками банка, - говорится в сообщении «ПриватБанка». - Мы обращаем внимание наших клиентов на зафиксированные случаи попыток мошеннического получения личных данных, и просим быть внимательными при получении подобных звонков от неустановленных лиц».

По данным киберполиции, мошенники звонят потенциальной жертве, не обязательно клиенту «ПриватБанка», представляются работниками службы безопасности «Ощадбанка» и выясняют, есть ли у человека карточный счет «ПриватБанка».

«Если собеседник отвечает положительно, то мошенники сообщают, что «ПриватБанк» будет присоединен к «Ощадбанку», поэтому клиенту срочно необходимо осуществить перевод денежных средств с карточки «Привата» на новую, оформленную в «Ощаде». Для этого у жертвы просят номер банковской карты, CVV-код, пароль к интернет-банкингу и другие данные. После этого происходит перечисление средств на счета, подконтрольные мошенникам», - говорится в сообщении.

«Следует отметить, что мошенники, используя методы социальной инженерии, совершают преступные действия не только в отношении клиентов «ПриватБанка», но и узнав, что доверчивый гражданин является клиентом любого другого банка, создают аналогичную указанной выше ситуацию завладения средствами граждан», - отмечается в сообщении киберполиции.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.

21 декабря был подписан договор о продаже 100% акций «ПриватБанка» между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов.
ForUm

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