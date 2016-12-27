Сотрудники полиции Тернополя разыскивают беглеца-нарушителя, который почти километр на капоте автомобиля провез сотрудника роты патрульной службы полиции особого назначения «Тернополь». Об этом сообщает отдел коммуникации облполиции.

Бойцы несли службу возле одного из развлекательных заведений областного центра, когда получили информацию о том, что в автомобиле Volkswagen Golf может быть несовершеннолетняя девушка, которая находится в розыске.

Правоохранители заметили указанную иномарку на массиве «Дружба». Подошли к водителю. В салоне кроме водителя было еще двое пассажиров – мужчина и молодая девушка. После того как полицейские представились, водитель закрыл двери внутренним замком и тронулся, сбив бойца роты полиции.

Последний упал на капот автомобиля. Его напарник выстрелил в колесо, но это не остановило беглецов. Водитель продолжал движение с человеком на капоте.

Полицейский, держась за капот, пытался также остановить неизвестного. Он сумел достать оружие и осуществил один выстрел в воздух, а другой в сторону колеса. Через километр водитель резко затормозил, сбросил полицейского и скрылся.

Автомобиль объявили в розыск. Его через некоторое время обнаружили в селе Петриков. Оперативники установили личности двух мужчин. По горячим следам задержали 32-летнего пассажира. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводятся мероприятия по задержанию водителя иномарки.