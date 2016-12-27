также в разделеПроисшествия
За сутки в зоне АТО ранены двое военных, двое – попали в плен 76
«Режим тишины» в АТО: НВФ применили танк 30
В зоне АТО пропали два бойца ВСУ 84
В Днипре во дворе многоэтажки неизвестный взорвал гранату 33
Во Львове произошла стрельба из-за песен уличных музыкантов 158
За прошлые сутки ранены 5 бойцов АТО 40
В Харькове возле автоцентра прогремел взрыв 60
На Львовщине на ходу загорелся мусоровоз, погиб водитель 38
Спасатели ищут потерявшегося у Говерлы туриста 35
В зоне АТО – 33 обстрела за сутки 39
За сутки в АТО ранен один военный, 4 – контужены 38
В Торецке обстрел повредил жилые дома, в Светлодарске – многоэтажку 534
Попытка сжечь машину жителю Закарпатья стоила мужчине жизни 703
Полиция подтвердила гибель украинца в результате теракта в Берлине 101
За сутки в зоне АТО двое военных погибли, трое – ранены 72
НВФ атаковали силы АТО под Мариуполем: один боец ранен 47
Штаб: НВФ обстреляли силы АТО 22 раза 28
На Луганщине перевернулся автобус, есть пострадавшие 23

Сотрудники полиции Тернополя разыскивают беглеца-нарушителя, который почти километр на капоте автомобиля провез сотрудника роты патрульной службы полиции особого назначения «Тернополь». Об этом сообщает отдел коммуникации облполиции.

Бойцы несли службу возле одного из развлекательных заведений областного центра, когда получили информацию о том, что в автомобиле Volkswagen Golf может быть несовершеннолетняя девушка, которая находится в розыске.

Правоохранители заметили указанную иномарку на массиве «Дружба». Подошли к водителю. В салоне кроме водителя было еще двое пассажиров – мужчина и молодая девушка. После того как полицейские представились, водитель закрыл двери внутренним замком и тронулся, сбив бойца роты полиции.

Последний упал на капот автомобиля. Его напарник выстрелил в колесо, но это не остановило беглецов. Водитель продолжал движение с человеком на капоте.

Полицейский, держась за капот, пытался также остановить неизвестного. Он сумел достать оружие и осуществил один выстрел в воздух, а другой в сторону колеса. Через километр водитель резко затормозил, сбросил полицейского и скрылся.

Автомобиль объявили в розыск. Его через некоторое время обнаружили в селе Петриков. Оперативники установили личности двух мужчин. По горячим следам задержали 32-летнего пассажира. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Проводятся мероприятия по задержанию водителя иномарки.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

49
Теги
Ботинки зимние