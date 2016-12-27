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В Тбилиси тысячи людей поклонились мощам святителя Спиридона Тримифунтского, которые привез в Грузию предстоятель Украинской православной церкви Митрополит Онуфрий.

Святыня была доставлена в Кафедральный Собор Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси.

Как сообщает Центр информации УПЦ, визит официальной делегации проходил 24-25 декабря по случаю празднования 39-й годовщины интронизации предстоятеля Грузинской православной церкви Патриарха Илии II.

Предстоятель УПЦ поблагодарил грузинского Патриарха за поддержку православных в Украине и подарил ему икону Почаевской Божией Матери. 

Патриарх Илия II попросил Митрополита Онуфрия молиться за грузинский народ и передал в Украину икону и свечи, которые будут поставлены перед нашими святынями.
В Тбилиси Митрополит Онуфрий поклонился православным святыням, перед которыми молился за мир в Украине.


Мощи святителя Спиридона Тримифунтского были привезены в Грузию в день его памяти, который православные празднуют 25 декабря.

 
ForUm

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