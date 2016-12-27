Законопроект группы депутатов Верховной Рады №5496, которым предлагается сделать 25 декабря выходным днем, заключается не в том, чтобы перенести празднование Рождества, а в том, чтобы установить дополнительный выходной.

Такое мнение высказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич, сообщает Центр информации УПЦ.

«Предложение депутатов заключается не в том, чтобы перенести празднование Рождества с 7 января на 25 декабря, а в том, чтобы сделать 25 декабря еще одним дополнительным выходным днем, поскольку у нас есть несколько христианских конфессий, в частности это римо-католики и ряд протестантских конфессий со значительным количеством верующих, которые празднуют Рождество Христово по новому стилю. Поэтому, уважая их традицию, такую инициативу можно поддержать. Это даже не столько вопрос Церкви, сколько государства, ведь именно последнее будет определять делать ли этот день выходным», - отметил священник.

Он считает, что у православных может быть и своя выгода в случае, если эта законодательная инициатива станет законом.

«Лично я не против, потому что 25 декабря празднуется память святителя Спиридона Тримифунтского, в храме которого служу. Храмы в честь свт. Спиридона есть и в других городах и селах Украины. Поэтому поддерживаю выходной в этот день. Это даст возможность людям прийти в храм. К тому же, например, в Польше православные празднуют Рождество 7 января, но большинство поляков-католиков отмечают его 25 декабря. Каждый человек в демократическом обществе имеет право придерживаться своих религиозных убеждений», - считает протоиерей Николай Данилевич.