также в разделеМир
Кремль не отправляет в Турцию посла, которого ранее не приняла Украина 12
Министр обороны Израиля призвал евреев уезжать из Франции 454
Турецким СМИ запретили освещать расследование убийства посла РФ 82
Трамп назвал ООН клубом для приятного времяпровождения 72
Найден «черный ящик» разбившегося Ту-154 93
Джордж Майкл тайно тратил деньги на благотворительность 150
Главу одного из управлений «Роснефти» нашли мертвым в машине 60
ФСБ не нашла признаков теракта на борту Ту-154 92
В регионе РФ на Новый год запретили продажу спиртосодержащих жидкостей 53
В Черном море нашли обломки Ту-154 214
По делу «Боярышника» в РФ арестованы еще 4 человека 50
Названа причина внезапной смерти Джорджа Майкла 295
Израильский министр: Еврейских поселений будет еще больше 65
В РФ назвали основные версии причин крушения Ту-154 166
Умер Джордж Майкл 247
Завтра в России – день траура 296
В Турции считают, что убийство российского посла было спланированным 187
Названы предварительные причины крушения Ту-154 2060

Подозреваемый в совершении нападения в Берлине после атаки сумел бежать из города на поезде через Францию. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на немецкие и французские информагентства.

24-летнего тунисца Аниса Амри сняли камеры наблюдения на железнодорожной платформе французского города Лион. Он ехал один.

Аниса Амри застрелила полиция в итальянском городе Милан.

Ответственность за нападение, в результате которого погибли 12 человек, десятки были ранены, взяла на себя группировка «Исламское государство».

Напомним, 19 декабря фура въехала в толпу посетителей Рождественской ярмарки в районе Курфюрстендам. Погибли 12 человек, ранены и доставлены в больницу – 48.

СМИ сообщили, что в грузовике, который въехал в толпу людей в Берлине, обнаружили отпечатки гражданина Туниса Аниса Амри.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

31
Теги
Ботинки зимние