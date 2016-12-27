Подозреваемый в совершении нападения в Берлине после атаки сумел бежать из города на поезде через Францию. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на немецкие и французские информагентства.

24-летнего тунисца Аниса Амри сняли камеры наблюдения на железнодорожной платформе французского города Лион. Он ехал один.

Аниса Амри застрелила полиция в итальянском городе Милан.

Ответственность за нападение, в результате которого погибли 12 человек, десятки были ранены, взяла на себя группировка «Исламское государство».

Напомним, 19 декабря фура въехала в толпу посетителей Рождественской ярмарки в районе Курфюрстендам. Погибли 12 человек, ранены и доставлены в больницу – 48.

СМИ сообщили, что в грузовике, который въехал в толпу людей в Берлине, обнаружили отпечатки гражданина Туниса Аниса Амри.