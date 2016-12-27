Правительство Нидерландов внесет на рассмотрение верхней палаты парламента (Сената) для ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом после 15 марта 2017 года.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире Громадського, сообщает Европейская правда.

«Что касается Сената, то Сенат не принимает участия в выборах, в то же время по плану, который был представлен премьер-министром Нидерландов господином Рютте, он будет вносить в Сенат предложения о поддержке решения о ратификации после выборов, после 15 марта, поскольку этот вопрос является достаточно политизированным. Хотя сейчас можно сказать, что готовы поддержать ратификацию в Сенате 43-44 представителя из 75», - сказала Зеркаль.

По словам Зеркаль, нидерландское правительство подсчитало, что из 150 депутатов нижней палаты парламента Нидерландов (Палаты представителей) около 90 могут поддержать ратификацию Соглашения об ассоциации.

Ранее в МИД заявляли, что рассчитывают на завершение ратификации Соглашения об ассоциации нижней палатой парламента Нидерландов уже в январе.

Напомним, 16 декабря правительство Нидерландов одобрило законопроект, необходимый для ратификации парламентом ассоциации Украина-ЕС.