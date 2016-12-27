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Турецким средствам массовой информации запретили освещать расследование убийства в Анкаре посла России в Турции Андрея Карлова.

Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на CNN Turk.

По данным издания, соответствующее решение было принято судом по запросу главного прокурора Анкары.

По его мнению, любые публикации могут стать препятствием для «здорового» расследования дела.

Эту информацию также подтвердили источники в суде агентства Anadolu. Как уточнили собеседники издания, под запрет попали кадры с места нападения, снятые во время теракта, а также после него, и любые новости, связанные с подозреваемым и самим инцидентом.

Напомним, посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки о России.

 
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