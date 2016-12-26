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Антимонопольный комитет Украины разрешил швейцарской компании GLUSCO ENERGY SA приобрести свыше 50% акций компаний Rosneft Management Company Limited (г. Никосия, Кипр), и свыше 50% акций компании Fargrade Limited (г. Никосия, Кипр). Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Таким образом, GLUSCO станет владельцем сети АЗС «Роснефти» в Украине.

Сеть АЗС «Роснефти» в 12 областях Украины насчитывает 141 объект, работающий под торговыми марками Formula, ТНК, «Золотой Гепард», «Смайл».
ForUm

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