Антимонопольный комитет Украины разрешил швейцарской компании GLUSCO ENERGY SA приобрести свыше 50% акций компаний Rosneft Management Company Limited (г. Никосия, Кипр), и свыше 50% акций компании Fargrade Limited (г. Никосия, Кипр). Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Таким образом, GLUSCO станет владельцем сети АЗС «Роснефти» в Украине.
Сеть АЗС «Роснефти» в 12 областях Украины насчитывает 141 объект, работающий под торговыми марками Formula, ТНК, «Золотой Гепард», «Смайл».
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