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Президент Петр Порошенко подписал Закон «О Государственном бюджете Украины на 2017 год».

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Россия поддерживает несоблюдение незаконными вооруженными формированиями «режима тишины». 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание всем своим министрам не совершать визиты в страны, проголосовавшие против Израиля в Совете безопасности ООН, на протяжении ближайших трех недель.

Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Израиля в Украине Элиава Белоцерковского с целью обсуждения дальнейшего развития двусторонних отношений в ситуации, сложившейся после принятия СБ ООН резолюции о ситуации на Ближнем Востоке.

Представители самопровозглашенных «Л/ДНР» заявили о намерении передать народному депутату Надежде Савченко двух женщин, которые находятся в плену у незаконных вооруженных формирований.

Столичные власти планируют осуществлять проверки квартир, в которых отсутствуют приборы учета горячей и холодной воды, чтобы установить количество проживающих в них людей.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская встретилась в СИЗО Симферополя для встречи с заключенными, которые удерживаются в Крыму.

Британский певец Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил прокуратуре Киева дать правовую оценку действиям силовиков и коммунальщиков во время сноса столичных МАФов.

В Украине подорожали бензин и дизтопливо.

Боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 бойцов Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 5 военнослужащих получили ранения.
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