Президент Петр Порошенко подписал Закон «О Государственном бюджете Украины на 2017 год».
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что Россия поддерживает несоблюдение незаконными вооруженными формированиями «режима тишины».
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание всем своим министрам не совершать визиты в страны, проголосовавшие против Израиля в Совете безопасности ООН, на протяжении ближайших трех недель.
Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Израиля в Украине Элиава Белоцерковского с целью обсуждения дальнейшего развития двусторонних отношений в ситуации, сложившейся после принятия СБ ООН резолюции о ситуации на Ближнем Востоке.
Представители самопровозглашенных «Л/ДНР» заявили о намерении передать народному депутату Надежде Савченко двух женщин, которые находятся в плену у незаконных вооруженных формирований.
Столичные власти планируют осуществлять проверки квартир, в которых отсутствуют приборы учета горячей и холодной воды, чтобы установить количество проживающих в них людей.
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская встретилась в СИЗО Симферополя для встречи с заключенными, которые удерживаются в Крыму.
Британский певец Джордж Майкл скончался на 54-м году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ.
Генеральный прокурор Юрий Луценко поручил прокуратуре Киева дать правовую оценку действиям силовиков и коммунальщиков во время сноса столичных МАФов.
В Украине подорожали бензин и дизтопливо.
Боевые потери украинской армии в 2016 году составили 211 бойцов Вооруженных сил Украины.
За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 5 военнослужащих получили ранения.
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