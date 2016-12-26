КП «Киевпастранс» с 30 декабря 2016 года запускает три троллейбусных и один автобусный маршрут, которые будут на постоянной основе перевозить пассажиров в ночное время - с 23 до 6 утра. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Ночные троллейбусные маршруты № 91Н, № 92Н и № 93Н будут курсировать от Центрального ж/д вокзала до ул. Милославской, от Южного ж/д вокзала до просп. Свободы, и от станции метро «Площадь Льва Толстого» до ул. Чернобыльская соответственно.

Ночной автобусный маршрут № 137 будет курсировать от Центрального ж/д вокзала до ст. м. «Харьковская».

Стоимость проезда в ночных маршрутах пока составит 3 грн. В течение 20 дней будет проводиться обследование пассажиропотока на этих маршрутах. Окончательная экономически обоснованная цена будет установлена после полного мониторинга работы новых маршрутов в ночное время.