Антимонопольный комитет Украины оштрафовал «ПриватБанк» на 82,6 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

«ПриватБанк» оштрафован на 82 тыс. 600 грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции в виде подачи ведомству информации в неполном объеме в установленный срок», - говорится в сообщении.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.

21 декабря был подписан договор о продаже 100% акций «ПриватБанка» между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов.