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Во время конфликта при сносе МАФов на Харьковском массиве пострадали 5 человек 60

Прокуратура Киева взяла на контроль расследование конфликта, который произошел 23 декабря во время сноса МАФов на Харьковском строительном рынке, что сопровождался хулиганскими действиями и уничтожением имущества, сообщили ForUm’у в пресс-службе столичной прокуратуры.

Так, по поручению прокурора города Киева Романа Говды, расследование по указанному уголовному производству будет осуществляться следственным управлением ГУ НП Украины в Киеве под процессуальным руководством столичной прокуратуры.

С целью быстрого и объективного расследования в уголовном производстве создана усиленная следственно-оперативная группа и группа прокуроров.

Напомним, утром 23 декабря представители строительного рынка ООО «Козак», привлеченные для освобождения торговой площадки, с помощью спецтехники начали демонтаж МАФов, расположенных на территории рынка. При попытке сноса указанных конструкций между предпринимателями и представителями рынка произошло столкновение, которое переросло в драку. Во время конфликта неустановленными лицами были применены слезоточивый газ, средства пожаротушения, камни и палки в отношении представителей обеих сторон.

В связи с этими событиями в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 296 (хулиганство), ст. 356 (самоуправство) и по ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

26 декабря генеральный прокурор Юрий Луценко поручил прокуратуре Киева дать правовую оценку действиям силовиков и коммунальщиков во время сноса столичных МАФов.
ForUm

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