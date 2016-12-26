Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Израиля в Украине Элиава Белоцерковского с целью обсуждения дальнейшего развития двусторонних отношений в ситуации, сложившейся после принятия СБ ООН резолюции о ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Отмечается, что украинская сторона высказала разочарование по поводу эмоциональной реакции отдельных израильских чиновников и политиков на результаты голосования в Нью-Йорке.

«Послу Израиля даны разъяснения относительно мотивов, которые обусловили позицию делегации Украины в поддержку этого проекта. Отмечено, что Украина придерживается последовательной позиции по урегулированию израильско-палестинского конфликта, которую неоднократно обнародовала в различных форматах», - отметили в МИД.

Также по итогам встречи была достигнута договоренность сделать все возможное для того, чтобы предотвратить повышение градуса дискуссии в украинском и израильском обществе.

«Исходя из общей заинтересованности в развитии положительных достижений двусторонних отношений, которых удалось достичь в последние годы, Украина и Израиль сосредоточат усилия на подготовке ряда важных двусторонних мероприятий, в частности, на проведении в Киеве очередного раунда переговоров по проекту Соглашения о свободной торговле, подготовке к подписанию имплементационного протокола к недавно ратифицированному сторонами соглашению, регулирующему трудовую миграцию, а также на продолжении переговоров по дальнейшей либерализации авиасообщения», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, было оговорено согласовать график контактов высокого уровня на 2017 год.

Напомним, 23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях.

Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу, 24 декабря, объявил об отмене официального визита своего украинского коллеги Владимира Гройсмана в Израиль.