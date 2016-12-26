также в разделеПолитика
ГПУ рассчитывает передать дело Януковича в суд через два месяца 15
Порошенко подписал госбюджет-2017 39
Несвоевременно подавших е-декларации нердепов пригласили в НАПК 13
Украина и Израиль договорились не допустить повышения «градуса дискуссии» 88
Грановский: новые подробности встречи Кононенко в Вене 139
Казахстан готов предоставить площадку для переговоров по Донбассу 40
Чубаров: Четыре постсоветские страны почти готовы признать Крым российским 175
Нетаньяху запретил министрам посещать Украину 207
Украина объяснила, почему поддержала резолюцию ООН по Израилю 313
СМИ: Кононенко встретился с Онищенко в Вене 227
Гройсман перенес визит в Израиль на неопределенный срок 83
Нетаньяху отменил визит Гройсмана в Израиль 468
Порошенко утвердил состав комитета Шевченковской премии 32
Береза не заменяет Савченко в ПАСЕ, кандидата выберет Рада 48
Обама одобрил военный бюджет США с $350 миллионами для Украины 252
Порошенко призвал РФ обеспечить соблюдение режима прекращения огня 185
Парубий подписал бюджет-2017 69
Путин не ответил на вопрос о российских военных на Донбассе 170

Административная палата Верховного суда Украины в 2016 году рассмотрела 119 производств по обжалованию действий Верховной Рады, Президента и Высшего совета юстиции. Об этом сегодня на брифинге заявил судья Верховного суда Александр Прокопенко.

«Отдельно нужно обратить внимание на те дела, которые касаются обжалования действий, актов бездеятельности или действий Верховной Рады, Президента Украины и Высшего совета юстиции. Таких дел в 2016 году рассмотрено 119», – сказал он, сообщает ЛІГА.net.

Прокопенко отметил, что всего на протяжении года админпалата рассмотрела 594 производства.

«Наибольшее количество дел – это дела по обжалованию решений, действий или бездеятельности Государственной фискальной службы. Мы за год рассмотрели 150 таких дел», – добавил Прокопенко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

18
Теги
Ботинки зимние