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Первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко рассказала о двух пленных женщинах, которых незаконные вооруженные формирования намерены передать народному депутату Украины Надежде Савченко.

«СМИ настойчиво просят о комментарии относительно возможного освобождения из ОРДЛО двух женщин. Друзья, здесь может быть только одна позиция и один комментарий. Мы счастливы освобождению каждого заложника, мы счастливы, что люди встретят праздники дома. Мы счастливы, что решение украинской стороны в одностороннем порядке передать к новогодним праздникам ОРДЛО 15 человек из этого списка, что они спрашивали (кстати, в этом списке есть 6 женщин), способствует гуманитарным жестам и движениям», – написала она на своей странице в Facebook.

Говоря о двух женщинах, которых планируют отпустить НВФ, Грещенко сообщила, что их судьба неоднократно обсуждалась в минской группе еще с весны. «Одна из них работает в медиа, вторая – в одном из государственных учреждений, ехала проводить родственников. Возможно, поэтому их задержали. И хорошо, что скоро они будут дома. Я искренне рада», – подытожила она.

Как ранее сообщал ForUm, представители самопровозглашенных «Л/ДНР» заявили о намерении передать Савченко двух женщин, которые находятся в плену у незаконных вооруженных формирований.
ForUm

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