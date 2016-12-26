Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку «Международного Медиа Центра-СТБ» из-за наличия в его эфире информации, которая может навредить несовершеннолетней аудитории. Об этом сообщат пресс-служба Нацсовета.

«В результате мониторингов с 5 по 9 октября и с 7 по 13 ноября 2016 года в эфире «СТБ» была зафиксирована информация, которая может навредить несовершеннолетней аудитории, имеет признаки нарушения требований норм законодательства, касающихся защиты детей в медиа», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что это уже вторая внеплановая проверка телеканала СТБ, которая назначенная в 2016 году в связи признакам нарушения норм законодательства, касающихся защиты детей в медиа.

Результатом первой проверки стало объявление вещателю предупреждения.