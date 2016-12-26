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Национальное агентство по предупреждению коррупции приглашает народных депутатов, которые несвоевременно подали ежегодные декларации 2015 год, предоставить объяснения по этому поводу, сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что приглашены нардепы Мария Матиос, Вячеслав Богуслаев, Юрий Шухевич, Леонид Козаченко, Константин Ищейкин и Анатолий Гиршфельд.

«НАПК, согласно своим полномочиям, начало проверку фактов несвоевременного представления вышеуказанными народными депутатами ежегодных деклараций за 2015 год в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления», – говорится в сообщении.

В Агентстве отметили, что ранее направляли соответствующий запрос в адрес Верховную Раду Украины, а также письма в адрес народных депутатов Украины относительно необходимости предоставления объяснений.

При этом в НАПК подчеркнули, что по состоянию на 22 декабря никаких объяснений в адрес Агентства не последовало.

Напомним, что в соответствии с Законом Украины «О предупреждении коррупции», народные депутаты Украины должны подать электронной декларации в 30 октября 2016 включительно.

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд первые 4 административных протокола о несвоевременном представлении чиновниками электронных деклараций.
ForUm

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