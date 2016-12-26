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Сегодня, 26 декабря, в житомирской области на 163 км автодороги Киев - Чоп водитель микроавтобуса «Мерседес-Спринтер» на закругленном участке дороги не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По данным главка, происшествие произошло около 3:55 возле с. Болярка Житомирского района. За рулем микроавтобуса находился 27-летний житель столицы.

Установлено, что микроавтобус перевозил 12 пассажиров из Буковеля Ивано-Франковской области в Киев. В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 36-летняя киевлянка, еще 6 пассажиров в возрасте от 27 до 49 лет получили травмы в виде ушибов, сотрясений головного мозга, закрытых черепно-мозговых травм, ссадин, гематом и политравмы.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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