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В новом составе правления и руководства «ПриватБанка» почти половину составляют действующие менеджеры банка, которые вместе с ведущими специалистами рынка смогут обеспечить стабильную работу и продолжение традиций крупнейшего банка страны.

Как сообщил председатель правления «ПриватБанка» Александр Шлапак, сегодня многотысячный коллектив банка «открывает новую страницу развития надежного и на самом деле народного банка».

Первым заместителем председателя правления, который будет отвечать за развитие системы обслуживания корпоративных клиентов, малого бизнеса, расширение программы микрокредитования предпринимателей «КУБ» и сотрудничество с торговыми сетями, назначен Олег Сергеев, который в свое время руководил Западным региональным управлением «ПриватБанка», работал в руководстве других украинских банков, сообщает УНИАН.

Система управления рисками банка будет под контролем Александра Дубровина, который является на сегодняшний день одним из лучших в Украине специалистов этого направления развития банков.

Руководителем розничного бизнеса «ПриватБанка» стал Алексей Шабан, который работает в банке более 20 лет и в последние годы возглавлял направление обслуживания индивидуальных VIP-клиентов.

Членом правления банка и руководителем «Центра электронного бизнеса» и направлением по работе с Big Data назначен Сергей Харитича, который работал в лаборатории инноваций «ПриватБанка» с момента ее создания.

Членом правления банка, который будет отвечать за развитие Службы безопасности «ПриватБанка», юридического направления и службы финансового мониторинга назначен Алексей Бережной, который имеет большой опыт руководства соответствующими подразделениями.

Заместитель председателя правления Александр Дрелинг будет ответственным за развитие Back-office, информационных технологий и «ПриватМаркет». Руководителем Казначейства «ПриватБанка» и куратором инвестиционного бизнеса в новом правлении банка будет заместитель председателя Галина Пахачук.

Главным бухгалтером банка назначена Валентина Ярмоленко, направлением «Аудит» «ПриватБанка» будет руководить Вячеслав Ветлужский, главным HR-менеджером «ПриватБанка» остается Ольга Хлынина, без изменений остается и руководящий состав направлений маркетинга и менеджмента банка, которыми руководит Николай Щербина.

Напомним, Кабинет Министров Украины 18 декабря поддержал предложение Национального банка и Совета финансовой стабильности о переходе ПАО «ПриватБанк» в стопроцентную государственную собственность.

21 декабря был подписан договор о продаже 100% акций «ПриватБанка» между Фондом гарантирования вкладов физических лиц и Министерством финансов.
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