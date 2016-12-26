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В Службе безопасности Украины расценивают передачу незаконными вооруженными формированиями Украине двух женщин как знак перед освобождением большго количества заложников. Об этом «Громадському радіо» рассказал советник председателя СБУ Юрий Тандит.

«Мы искренне рады освобождению наших заложников. Даже освобождение одного человека имеет для нас большое значение. Мы надеемся, что Российская Федерация пойдет на более весомые шаги», - сказал он.

Комментируя информацию о том, что пленниц передадут народному депутату Украины Надежде Савченко, Тандит подчеркнул: «Нам все равно, кому предлагается забирать наших людей. Мы не комментируем предложение относительно Надежды Савченко. Скажу только, что многие помогают Украине в освобождении заложников», - сказал Тандит.

Как ранее сообщал ForUm, представители самопровозглашенных «Л/ДНР» заявили о намерении передать Савченко двух женщин, которые находятся в плену у незаконных вооруженных формирований.

 
ForUm

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