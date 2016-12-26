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В Службе безопасности Украины заявляют, что в 2016 году из плена НВФ удалось освободить 16 украинских заложников. Об этом в комментарии Радио Свобода сказал советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

«В 2014 и 2015 году было освобождено значительное количество наших пленных. На сегодняшний день в этом году были освобождены 16 человек. Причина - тема освобождения заложников стала политизированной», - сказал он

По словам Тандита, украинская сторона ожидает освобождения 48 украинских заложников, переговоры о которых происходили в Минске.

«Мы готовы отдать 228 человек. Более того, мы сейчас отдаем как знак доброй воли 15 человек. И эти 15 человек есть в списках, которые подала та сторона. Мы надеемся, что, кроме двух женщин, которых передадут Украине, что именно Россия будет принимать решение о количестве пленных, о котором говорили в Минске», - добавил советник председателя СБУ.

Напомним, сегодня, 26 декабря, в «ДНР» и «ЛНР» заявили о намерении передать народному депутату Надежде Савченко двух пленных - Анжелику Преснякову и Ольгу Сворак. Украинская сторона также заявляла о намерении передать до Нового года 15 человек.
ForUm

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