Владельцы рынка секонд-хенда возле станции метро «Лесная» в Киеве заявили, что причиной произошедшего накануне пожара является поджог. Об этом сообщил директор КП «Киевблагоустройство» Иван Клипа.

«По информации собственников секонд-хенда, пожар – это не самовозгорание, а поджог. Во всяком случае, ими установлено четыре очага возгорания», - написал он в Facebook.

Клипа отметил, что МАФы, расположенные между улицами Попудренко и Броварским проспектом, имеют действующие разрешительные документы и не находятся в списках незаконных.

«Ряд МАФов (секонд-хенд), расположенных между улицами Попудренко и Броварским проспектом, имеют действующие разрешительные документы, платят паевую в городской бюджет, на них не было выписано поручение на демонтаж и они не находятся в списках незаконных МАФов», - пояснил он.

Как известно, днем 25 декабря произошло возгорание в торговых рядах секонд-хенда по ул. Мурманской, 6.

При разборке сгоревших конструкций рынка было обнаружено тело погибшего человека.

Директора рынка вызвали на допрос в связи с пожаром.