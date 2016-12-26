С 19 до 25 декабря в Киеве зарегистрировано 46 419 больных гриппом и ОРВИ, что на 4,6% ниже по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

«Сейчас в столице наблюдается снижение интенсивности эпидпроцесса. Увеличивается заболеваемость среди взрослых, а среди детей наоборот наблюдается снижение уровня заболеваемости на 7,8% по сравнению с предыдущей неделей. В структуре заболеваемости за 51 неделю дети составляют 59,4%, преимущественно болеют дети в возрасте от 5 до 14 лет (14930 человек)», - цитирует его слова пресс-служба КГГА.

По его словам, в учреждения здравоохранения города с 19 до 25 декабря госпитализированы 574 человека, из них 266 - это дети.

«За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинировано против гриппа 687 человек, с начала эпидемического сезона вакцинировано 11074 человека, из них 2257 детей», - сказал заместитель председателя КГГА.