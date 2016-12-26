Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили в районе проведения антитеррористической операции старшего участкового инспектора одного из отделов полиции Донетчины в систематическом взяточничестве.
Как сообщает пресс-центр ведомства, полицейский постоянно требовал деньги с мелких предпринимателей за несоздание искусственных препятствий при торговле на стихийном рынке рядом с КПВВ «Новотроицкое».
В частности, правоохранители задокументировали несколько эпизодов получения «оборотнем» еженедельной дани с коммерсантов.
Оперативники спецслужбы задержали вымогателя при получении очередной части неправомерной выгоды.
Открыто уголовное производство по ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
Следственные действия продолжаются.
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