Вчера, 25 декабря, около 2:00 в Днипре во дворе многоэтажного жилого дома по улице Беляева прогремел взрыв, сообщает Отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
По информации экспертов-взрывотехников, взорвалась граната РГД-5. В результате взрыва никто не пострадал, повреждения получили автомобили, которые находились во дворе дома.
Следователями отделения полиции Амур-Нижнеднепровский района по факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до семи лет. Полицейскими проводятся оперативные мероприятия по установлению и задержанию злоумышленника.
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