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Нападающий покидает ФК «Шахтер» и переходит в турецкий клуб «Карабюкспор». Об этом сообщается на официальном сайте донецкого клуба.

С 2002 года воспитанник Академии «горняков» Селезнев прошел все этапы футбольной подготовки в «Шахтере-3» и «Шахтере-2», а в 2008-м дебютировал в составе главной команды. Именно с его гола в ворота «Тоттенхэма» начался триумфальный путь «Шахтера» в Кубке УЕФА, завершившийся завоеванием первого европейского трофея в истории клуба.

Летом 2016 года нападающий в составе сборной Украины принял участие в чемпионате Европы, а незадолго до этого стало известно о его возвращении в родной клуб. В нынешнем сезоне Селезнев довел количество проведенных матчей за «Шахтер» до 74, в них забил 30 голов. Вместе с «горняками» он завоевал четыре трофея.

 Напомним, в конце февраля 2016 года нападающий сборной Украины, экс-игрок «Днепра» Евгений Селезнев перешел в российский футбольный клуб «Кубань». 

В мае он разорвал контракт с «Кубанью» и подписал контракт с «Шахтером».
ForUm

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