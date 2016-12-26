Генпрокуратура возбудила уголовное дело против прокуроров, которые третий год ведут дело против бывшего заместителя генпрокурора Рената Кузьмина. Об этом говорится в письме начальника отдела процессуального руководства Генпрокуратуры А. Попова, обнародованном Кузьминым в Facebook.

По мнению экс-замгенпрокурора, дело возбудили из-за сроков следствия по делу, которые заканчиваются через четыре дня.

«В чем именно обвиняют прокуроров? Сроки следствия по делу, которое расследуют против меня, практически израсходованы. Осталось 4 дня до их окончания. В установленный законом срок окончить следствие они не смогли, а продлить сроки своевременно не успели. Понятно, что окончить дело в оставшиеся 4 дня невозможно, а прекратить его прокуроры боятся. Точнее боятся Луценко, который является в этом деле и заявителем, и потерпевшим, и прокурором, и их начальником в одном лице. Вот и приостановили они дело по надуманным основаниям», - пояснил он.

Кроме того, суд рассмотрел жалобу Кузьмина и обязал ГПУ возобновить расследование и рассмотреть ходатайства в рамках сроков следствия.

«Т.е. оставшихся 4-х дней. Если ходатайства будут рассматриваться 4 дня, то дело будет подлежать безусловному прекращению в связи с истечением установленных законом сроков следствия», - отметил экс-замгенпрокурора и добавил, что прокуроры, боясь гнева Луценко, не возобновили расследование. Тем самым они не выполнили определение суда, чем сами совершили очередное преступление - «умышленное неисполнение решения суда лицом, занимающим ответственное положение» (ч. 3 ст. 382 Уголовного кодекса Украины).

«Вряд ли при этой власти и при этом генеральном прокуроре кто-то из прокуроров-оборотней сядет в тюрьму за нарушение законов, ведь эта банда сама пришла к власти путем совершения тяжкого государственного преступления – вооруженного антиконституционного переворота. Это они организовали массовые политические репрессии против оппонентов власти. Но всему свое время. Я продолжу документировать преступления Луценко и подчиненных ему прокуроров. Отвечать все равно придется», - резюмировал Кузьмин.