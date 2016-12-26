Новогодний корпоратив для около 1000 сотрудников Государственной фискальной службы города Киева проходил в отдельном павильоне на территории ВДНХ и стоил не менее 1 миллиона гривен, сообщает программа «Наши деньги с Денисом Бигусом».

По данным журналистов, в распоряжении ГФС был отдельный павильон №7 на территории национального комплекса «Выставка достижений народного хозяйства» (ВДНХ), вход в который позволяли согласно спискам. Аренда такого павильона стоит около 50 тыс. гривен в сутки, еще 25 тыс. гривен – дополнительные арендные деньги за время, необходимое для декора помещения.

Для налоговиков устроили отдельный специальный выпуск известного новогоднего 3D шоу «Стражи грез». Стоимость билетов на такое мероприятие от 200 до 2000 гривен за посетителя в новогодний сезон, и 200-1000 гривен с 6 января. Для расчета использовалась средняя стоимость билета в полтысячи гривен.

Развлекал фискалов народный артист Украины Александр Пономарев. Выступление Пономарева на корпоративном мероприятии участники шоу-рынка оценивают примерно в 6-7тисяч долларов. Питание проводили силами кейтеринга. Минимальный заказ такого обслуживания от 150 грн на одного человека. Поэтому угощение стоило не менее 150 тыс. гривен.

Общая стоимость мероприятия составляет около одного миллиона гривен. Подобную цифру подтвердили СМИ и источники в ГФС. По словам сотрудника службы, около 10% стоимости мероприятия покрыли посетители, остальное – профсоюзные органы ГФС.

Напомним, ранее журналист Дмитрий Гнап сообщил, что Государственная фискальная служба провела корпоративную вечеринку в отдельном павильоне на киевском ВДНХ.