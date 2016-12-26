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Работа важных объектов инфраструктуры Донбасса, которые были повреждены вследствие обстрела НВФ, возобновлена.

Об этом сообщил руководитель украинской стороны Общего центра по контролю и координации вопросов прекращении огня и стабилизации линии разграничения сторон Анатолий Петренко, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По его словам, за прошлую неделю незаконные вооруженные формирования 11 раз наносили огневые удары по местам, где нет позиций Вооруженных сил Украины.

«В результате вражеских обстрелов были повреждены ряд важных объектов инфраструктуры Донбасса. Так, без подачи электроэнергии осталась Донецкая фильтровальная станция, осуществляет водоснабжение городов Авдеевка и Ясиноватая. Под угрозой полной остановки оказался Авдеевский коксохимический завод. Также были повреждены высоковольтные линии электропередач к подстанциям, которые обеспечивают водоснабжение городов Торецкое, Горловка, Донецк и Мариуполь. Без питьевой воды могли остаться более полумиллиона мирных жителей», – отметил он.

По состоянию на 15:00 25 декабря все основные ремонтные работы выполнены в полном объеме.
ForUm

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