Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал указание всем главам министерств на протяжении ближайших трех недель не совершать визитов в страны, проголосовавшие против Израиля в Совете безопасности ООН и не проводить никаких встреч с министрами из этих стран, в том числе с украинской делегацией, которая поддержала резолюцию. Об этом он заявил на заседании кабинета министров по военно-политическим вопросам, передает 9 канал Израиля.

Нетаньяху также сообщил, что не станет встречаться с премьер-министром Британии Терезой Мэй на экономической конференции в Давосе, которая состоится в январе, передает 112 Украина.

Премьер также настоятельно попросил министров воздержаться от разговоров об аннексии территорий до тех пор, пока Дональд Трамп не вступит в должность президента США. Он намекнул на возможность новых антиизраильских шагов международной общественности до смены американской администрации, которая запланирована на 20 января.

Напомним, 23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях.

Ее поддержали 14 членов Совбеза, в том числе Украина. США, которые ранее блокировали подобные проекты, воздержались. Авторами документа являются Малайзия, Новая Зеландия, Сенегал и Венесуэла.

Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству.

В Израиле заявили, что не будут выполнять эту резолюцию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу, 24 декабря, объявил об отмене официального визита своего украинского коллеги Владимира Гройсмана в Израиль.