Украина неоднократно осуждала поселенческую деятельность Израиля, поскольку она противоречит международному праву. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел относительно позиции украинской делегации во время рассмотрения резолюции СБ ООН 2334 о положении на Ближнем Востоке.

«Мы также осуждаем насилие и подстрекательство к нему со стороны палестинской стороны», - подчеркнули в ведомстве.

«Наше государство на протяжении многих лет занимает последовательную и сбалансированную позицию по израильско-палестинскому конфликту. Мы выступаем за мирное сосуществование двух независимых государств – Израиля и Палестины. Урегулирование конфликта должно происходить исключительно мирными средствами», - считают в МИД.

При этом Украина подчеркивает необходимость проведения прямых израильско-палестинских переговоров.

Текст резолюции является сбалансированным – она ​​призывает к принятию необходимых для мирного урегулирования шагов как со стороны израильской, так и палестинской стороны: Израиль должен прекратить поселенческую деятельность, а палестинские власти – принять эффективные меры борьбы с терроризмом.

«Наше государство последовательно выступает за соблюдение норм международного права всеми и везде, поскольку на собственном примере почувствовало, к каким трагическим последствиям приводят его нарушения», - говорится в комментарии.

Поэтому определяющими при выработке позиции Украины стали последовательный курс на обеспечение соблюдения норм международного права всеми его субъектами.

«Убеждены, что только внешняя политика, основанная на необходимости защиты национальных интересов, а также на уважении международного права и универсальных ценностей и принципов – является убедительной и понятной для всех», - отмечается в сообщении.

При этом в МИД убеждены, что активная и эмоциональная внутриполитическая дискуссия в Израиле не помешает традиционно дружественным украинско-израильским отношениям, основанным на взаимном уважении и общности интересов.

Напомним, 23 декабря Совет Безопасности ООН принял резолюцию, требующую от Израиля прекратить строительство поселений на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали все члены СБ, кроме США, которые воздержались.

Западный берег реки Иордан был оккупирован Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. ООН считает существование еврейских поселений на этой территории незаконным и противоречащим международному законодательству.

В Израиле заявили, что не будут выполнять эту резолюцию.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в субботу, 24 декабря, объявил об отмене официального визита своего украинского коллеги Владимира Гройсмана в Израиль.