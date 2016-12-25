На встрече народного депутата от БПП Игоря Кононенко с бывшим министром экологии и природных ресурсов Николаем Злочевским присутствовал нардеп Александр Онищенко, сообщают Известия в Украине.

Ранее СМИ сообщали, что встреча происходила в недорогом ресторане Plachutta в самом центре австрийской столицы. Однако, не было известно кто еще присутствовал на этой встрече.

Напомним, нардепа Александра Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания «газовой схемы». 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча», в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.