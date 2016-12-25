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Пожар в торговых рядах секонд-хенда в Деснянском районе Киева ликвидирован. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

«В 15:31 пожар ликвидирован», - говорится в сообщении.

Как известно, 25 декабря в 11:41 в оперативно-координационный центр ГУ ГосЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о возгорании в торговых рядах секонд-хенда по ул. Мурманской, 6.

По прибытию к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что возгорание произошло в торговых рядах по продаже товаров секонд-хенда на площади 1,5 тыс. м. кв.

В 13:10 пожар на площади 2 тыс. м. кв. был локализован. Тушение пожара значительно осложнялось большим количеством легковоспламеняющихся вещей.

Во время тушения пожара в 12:34 были закрыты для пассажиров станции метро «Лесная» и «Черниговская». В 14:55 их работа возобновилась.

В ГосЧС отметили, что при разборке сгоревших конструкций рынка было обнаружено тело погибшего человека.
ForUm

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