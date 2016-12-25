Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в связи с авиационной катастрофой Ту-154 над Черным морем.

«Выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: 1. Объявить 26 декабря 2016 года днем траура в Российской Федерации. 2. В день траура на всей территории страны приспустить государственные флаги Российской Федерации. 3. Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура. 4. Правительству Российской Федерации совместно с органами государственной власти субъектов Российской Федерации принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших», - говорится в документе, сообщает ТАСС.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи. Позже появилась информация о том, что он упал в Черное море в 1,5 километра от берега.

На его борту находились 92 человека, в том числе представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.