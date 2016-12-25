На станции метро «Лесная» в Киеве есть значительные повреждения силового оборудования в результате пожара возле «Дарынка».

Об этом 112 Украина сообщила советник начальника КП «Киевский метрополитен» Наталка Макогон.

«Сейчас мы не можем предоставить точных данных. Однако повреждения точно есть. На станции «Лесная» есть значительные повреждения оборудования», - отметила она.

По ее словам информацию о том, когда будет восстановлено движение на станции «Лесная» и «Черниговская» смогут предоставить только после полной ликвидации возгорания.

Напомним, КП «Киевский метрополитен» закрыл станции «Черниговская» и «Лесная» из-за пожара на секонд-хенде.