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За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения АТО погибших в рядах украинских войск нет, один военнослужащий ранен.

Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, сообщает Информационно-аналитический центр.

«За минувшие сутки в результате боевых действий погибших в рядах украинских войск нет, 1 военнослужащий получил ранения в Авдеевке», - рассказал он.

Таким образом, по его словам, впервые за 6 дней у ВСУ нет потерь на Светлодарской дуге.
ForUm

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