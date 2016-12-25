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По предварительным данным, причиной падения Ту-154 Минобороны РФ в Сочи была техническая неисправность или ошибка пилотирования, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

«В качестве основных версий падения самолета Ту-154 рассматриваются техническая неисправность воздушного судна и ошибка в пилотировании», — сказал собеседник агентства.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи. Позже появилась информация о том, что он упал в Черное море в 1,5 километра от берега.

На его борту находились 92 человека, в том числе  представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

 
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