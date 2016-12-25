Полиция Киевщины в нескольких городах столичной области, где был организован незаконный игровой бизнес, провела 20 санкционированных обысков, откуда было изъято 40 тысяч гривен наличных денег. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

По информации и.о. главы полиции Киевской области Дмитрия Ценова, в игровых заведениях, расположенных в таких городах, как Переяслав-Хмельницкий, Васильков, Фастов, Обухов и в населенных пунктах Киево-Святошинского района, правоохранители обнаружили и изъяли 400 единиц компьютерного оборудования и наличные деньги, добытые незаконным путем, на общую сумму почти 40 тысяч гривен.

Сотрудники полиции проводят все необходимые меры для проведения экспертиз изъятой техники и установления лиц, причастных к организации и поддержке функционирования незаконного бизнеса.

По факту предоставления услуг в сфере игорного бизнеса возбуждены уголовные производства по ч.1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины. Организаторам незаконной деятельности грозит штраф от десяти до сорока тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан и конфискация игрового оборудования.