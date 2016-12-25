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Фонд «Справедливая помощь», главой которого является Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза, подтвердил, что она находилась на борту самолета Минобороны, вылетевшего в Сирию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте фонда.

«Вечером 24 декабря 2016 года исполнительный директор МОО «Справедливая помощь» Глинка вылетела рейсом Минобороны в Сирию. Она сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя Тишрин в Латакии»,  - говорится в нем, сообщает ТАСС.

Также информацию о том, что Глинка находилась на борту разбившегося Ту-154 подтвердил ее муж.

«Да, была», — сказал муж Глинки, отвечая на вопрос, находилась ли она на борту самолета в момент крушения, сообщает Snob.ru.

Вместе с тем, Совет по правам человека при президенте РФ опубликовал некролог Глинке.

Напомним, самолет Ту-154 Минобороны РФ пропал с радаров утром 25 декабря вскоре после вылета из Сочи. Позже появилась информация о том, что он упал в Черное море в 1,5 километра от берега.

На его борту находились 92 человека, в том числе  представители СМИ, военнослужащие и музыканты ансамбля имени Александрова, летевшие поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.
ForUm

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