Из всех ныне живущих президентов Соединенных Штатов участие в церемонии инаугурации Дональда Трампа 20 января подтвердил лишь 92-летний Джимми Картер.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на американское издание U.S.News.

«Бывший президент США Джимми Картер подтвердил, что он будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа 20 января - единственный из всех живых экс-президентов», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что ни бывшие президенты Буши, ни Билл Клинтон не объявили свое окончательное решение о том, планируют прибыть на церемонию.

Официальный представитель президента Буша-младшего заявил по этому поводу, что 43-й президент планирует объявить свое решение в новом году. По информации источников, он еще колеблется.

Его отец, Джордж Буш-старший, уже принес свои извинения и отказался от участия в инаугурации, ссылаясь на свой возраст.

Издание напоминает, что ни один из президентов Бушей так и не поддержал Трампа во время его президентской кампании, что обычно делают бывшие руководители для кандидатов из одной партии. Объяснить причину может то, что Трамп часто был жесток к бывшему губернатору Флориды Джебу Бушу, который участвовал в выборах на этапе праймериз.

Билл Клинтон также очень часто публично критикует Трампа – как во время гонки, так и после победы миллиардера над Хиллари Клинтон, супругой 42-го президента США.

Сейчас в Соединенных Штатах живут четыре экс-президента: Джимми Картер (1977-1981 гг.), Джордж Буш-старший (1989-1993 гг.), Билл Клинтон (1993-2001 гг.) и Джордж Буш-младший (2001-2009 гг.). Кроме того, титул действующего президента (до 20 января следующего года) носит Барак Обама.

Напомним, на президентских выборах, состоявшихся 8 ноября, победу одержал кандидат от республиканцев Дональд Трамп. Он вступит в должность 20 января.