Министерство национальной обороны Польши обратилось к Российской Федерации с требованием передачи записи разговоров, зарегистрированных в кабине самолета Ту-154М, который разбился в 2010 году под Смоленском. На борту этого самолета находилось высшее военное и политическое руководство Польши, включая президента Леха Качиньского. Об этом сообщает Польское радио.

В Минобороны Польши отмечают, что заявление президента России Владимира Путина на пресс-конференции 23 декабря свидетельствует о том, что в распоряжении российской стороны есть запись разговоров между пилотом и пассажирами, которую никогда не передавали Польше. Заявление Путина также может свидетельствовать о том, что ранее переданные стенограммы и записи были фальсифицированы.

Как сообщает газета Коммерсант, в ходе традиционной пресс-конференции 23 декабря руководителю России был задан вопрос о сроках возвращения Польше обломков самолета, на котором летел Лех Качиньский.

Путин рассказал, что читал расшифровку переговоров пилота с вошедшим в кабину человеком. Тот требовал посадки, а получив отказ, по словам российского лидера, сказал: «Я не могу это доложить начальнику. Давай, делай, что хочешь, садись». Путин призвал не использовать авиакатастрофы для нагнетания отношений между странами, добавив, что обломки лайнера необходимы СКР для проведения расследования.

10 апреля 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском погибла вся польская делегация, направлявшаяся на 70-летие Катынского преступления, в том числе президент Лех Качиньский.