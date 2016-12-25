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За прошедшие сутки члены НВФ 39 раз обстреляли позиции ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«На мариупольском направлении были обстреляны наши позиции вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино, Талаковка и Водяное. Дважды были осуществлены обстрелы, по одной мине калибра 120 миллиметров, в районе Талаковки. По Широкино огонь вел снайпер», - говорится в сообщении.

На донецком направлении позиции ВСУ были обстреляны в районе Луганского, Майорска и Авдеевки. По Луганскому огонь вели из 82 миллиметровых минометов.

На луганском направлении Троицкое и Желтое попали под огонь крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Напомним, с полуночи 24 декабря  по всей линии разграничения в зоне проведения АТО был введен «режим тишины».

 
ForUm

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