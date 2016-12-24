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Члены незаконных вооруженных формирований в первые сутки нового «режима тишины» совершили 23 обстрела позиций ВСУ, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Наибольшее количество обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении вблизи населенных пунктов Марьинка, Широкино и Водяное. Дважды был осуществлен обстрел по одной мине калибра 120 миллиметров в районе Талаковки.

На донецком направлении позиции ВСУ были обстреляны в районе Светлодарской дуги и Авдеевки.

На луганском направлении обстреляли Желтое.

«Поскольку обстрелы несли чисто провокационный характер, украинские военные огонь не открывали», - сообщили в штабе.

Напомним, с полуночи 24 декабря  по всей линии разграничения в зоне проведения АТО был введен «режим тишины».
ForUm

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