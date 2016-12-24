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Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что сожжет ООН, если поедет в США, передает Independent.

Филиппинский президент в ходе своего выступления на военной базе в городе Замбоанга на юге страны снова коснулся претензий верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна к заявлениям Дутерте по поводу убийств, которые он совершал в ходе борьбы с наркоторговцами на Филиппинах.

«Вы можете идти и подавать жалобу в ООН. Я сожгу Организацию Объединенных Наций в таком случае. Если я поеду в Америку, я дотла сожгу ООН», - сказал политик, передает 112 Украина.

Ранее Родриго Дутерте назвал Зейда Раада аль-Хусейна «идиотом» и заявил, что он платит зарплату сотрудникам ООН.

Зейд Раад аль-Хусейн обратился к властям Филиппин с призывом начать расследование заявлений президента страны, который ранее сообщал о совершенных им в прошлом убийствах.

Напомним, ранее президент Филиппин Родриго Дутерте на пресс-конференции публично оскорбил президента США Барака Обаму, назвав его «сукиным сыном» за его критику методов борьбы филиппинских властей с наркоторговлей. Встреча лидеров была отменена, но позже все же состоялась.

 Также Дутерте  нецензурно высказался в адрес Европейского Союза.
ForUm

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