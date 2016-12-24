За минувшие сутки погибших среди украинских военнослужащих нет, один боец получил ранение, четверо контужены. Об этом сообщил представитель Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко в ходе брифинга, сообщает 112 Украина.

Спикер отметил, что противник нарушил договоренность о прекращения огня на Донбассе.

«Прошлые сутки на Светлодарской дуге началась с масштабного боевого столкновения под Луганским, которое продолжалось 5 часов. Противник атаковал с помощью бронетехники, минометов и орудий, выпустив десятки мин и снарядов», - заявил Лысенко.

Позже на этих рубежах произошли еще два обстрела общей продолжительностью четыре часа.

Мощные обстрелы со стороны врага состоялись в Троицком и в Воздвиженке, противник применяет тяжелое вооружение: как минометы, так и гаубицы полными батареями. Вражеская артиллерия вновь затронула поселок Мироновка. Вследствие агрессивных действий в Светлодарске повреждены жилой дом и полицейский автомобиль.

На луганском направлении основные боевые действия развернулись после 17:00. В частности, в Новозвановке противник применил пушки и минометы, а в Сизом – «Град».

Еще один минометный обстрел произошел в Желтом. Кроме этого, НВФ нарушили «режим тишины» в Станице Луганской, Лобачевом и Новоалександровке.

Всего на луганском направлении было зафиксировано 10 обстрелов, 5 из них - из тяжелого вооружения. При этом по украинским позициям было выпущено 15 мин, 35 артснарядов и 4 снаряда из «Градов».

На донецком направлении кроме участка фронта Троицкое-Новолуганское, активные боевые действия велись по Горловскому периметру, обстрелы велись по поселкам Торецкому, Северному и Южному, а также в Верхнеторецком и Новоселовке Второй. Половина обстрелов велась из тяжелого вооружения, в Северном повреждены жилые дома.

В Авдеевской промзоне произошло 5 перестрелок. Некоторые продолжались семь часов, по украинским позициям было выпущено около 170 мин. На позиции Шахта Бутовка украинские воины пережили мощный трехчасовой минометный обстрел со стороны оккупированного «Спартака».

Всего на донецком направлении было зафиксировано 19 обстрелов, 13 из них – из тяжелого вооружения и одно боестолкновение.

На мариупольском направлении было боевое столкновение в Водяном. Силы АТО атаковала диверсионно-разведывательная группа в составе 8 человек, бой длился около 20 минут.