Организации «Правый сектор» и «Братство» прокомментировали заявление ГПУ о проверке из возможной причастности к убийству «беркутовцев» на Майдане.

Как заявил пресс-секретарь «Правого сектора» Артем Скоропадский, в организации пока нет никакой информации о проверках, передает 112 Украина.

«Никакой информации нет, все из новостей мы узнаем. Вот утром мне позвонили ваши коллеги, и я только от вас узнал... Я бы это прокомментировал как цинизм нынешней власти. Какие убийства на Майдане? Никаких убийств на Майдане не было, была кровавая расправа над активистами Майдана и до сих пор никто не наказан за это полноценно, не ведется нормально расследование, потому все руководство и «Беркута» и милиции смогло бежать из страны, а что называется убийствами на Майдане правоохранителей, так действительно активисты во время Майдана зимой давали отпор, когда в нас уже начали стрелять, когда «титушки» ловили по подворотням, когда в голову уже стреляли, так что нам надо было делать?.. Понятно, что все защищались, и рядовые активисты, и члены «Правого сектора», и все кто там был», - заявил Скоропадский.

Он также отметил, что не удивится, если начнутся преследования и других организаций.

«Мы и другие правые движения, активисты, фронтовики – главные противники этой власти. Они нас боятся. Не удивлюсь, если появятся дела в отношении батальона «ОУН», «С14» или других организаций, которые являются раздражителями нынешней власти», - отметил он.

В то же время лидер «Братства» Дмитрий Корчинский заявил, что несколько дней проводят допросы раненых на Майдане о том, не видели ли они представителей организации с оружием во время революции.

«На данный момент обыски ни у кого не проводятся. Но телефоны, наверное, прослушиваются. Они прослушивались и раньше, но сейчас имеют возможность сделать санкцию суда. Все материалы могут быть приобщены к уголовным делам… Вероятно, будут происходить обыски, допросы. Я знаю, что уже несколько дней проводят опрос людей, которые были ранены на Майдане, на предмет того, видели ли они кого-то из знакомых им активистов «Братства» с оружием, возможно, кто-то стрелял в направлении правоохранительных органов», - сказал Корчинский.

Напомним, Генеральная прокуратура проверяет активистов партии «Братство» и организации «Правый сектор» на причастность к убийствам правоохранителей во время Евромайдана.