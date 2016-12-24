Министерство торговли США добавляет в список субъектов, на которые распространяются санкции, еще 23 юридические лица из России и из оккупированного Крыма.

Как говорится в сообщении, власти США определили, что они действуют в ущерб интересам национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов, передает Радио Свобода.

Министерство пошло на этот шаг, чтобы обеспечить эффективность действующих санкций в отношении России за нарушение международного права и разжигания конфликта на востоке Украины, говорится в сообщении.

Этот перечень новых подсанкционных субъектов будет обнародован официально 27 декабря, с тех пор санкции против них и вступят в силу.

В этом списке пока обнародован в ознакомительном порядке21 субъект из России и 2 из Крыма. В него попали, в частности, российские оборонные компании, среди них семь дочерних организаций концерна «Алмаз-Антей» и восемь дочерних компаний концерна «Радиоэлектронные технологии», - или две российские компании в оккупированном Крыму - «Крымские порты» и «Крымская железная дорога».

С этого нового перечня Министерства торговли несколько субъектов уже находятся под другими санкционными ограничениями США, которые объявляло ранее Министерство финансов страны.

Предварительное расширение санкционных списков против российских граждан и компаний в США объявили три дня назад, 20 декабря.

Начиная с 2014 года, Запад в несколько этапов ввел в связи с дестабилизацией Украины и агрессией России против нее в Крыму, а затем на Донбассе несколько пакетов санкций. Они касаются главным образом российских физических и юридических лиц, а также лиц и учреждений из рядов донбасских и крымских сепаратистов и представителей прежнего руководства Украины. Кроме того, санкции наложены и на некоторые отрасли экономики России.

В последнее время Россия через своих союзников в западных странах, в первую очередь в ЕС, пытается продвигать идеи полной или хотя бы частичной отмены санкций и без выполнения ею ее международных обязательств.