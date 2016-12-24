Вратарь «Динамо» (Киев) Александр Рыбка ушел из команды. Об этом сообщает официальный сайт ФК.
«Подошел к концу контракт с киевским «Динамо» голкипера Александра Рыбки. Игрок получил статус свободного агента», - говорится в сообщении.
Президент клуба Игорь Суркис поблагодарил вратаря за годы в команде и пожелал успехов в будущем.
Рыбка является воспитанником киевлян, сыграв за команды «Динамо» с 2004-го по 2009-й годы. После этого он перебрался в «Оболонь», а затем – в донецкий «Шахтер». В «Динамо» Александр вернулся в 2014-м году, однако ему не удалось завоевать место в основном составе.
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