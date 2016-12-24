Народный депутат Борислав Береза пояснил, что информация о том, что он заменит нардепа Надежду Савченко в составе украинской делегации в ПАСЕ, не является корректной.

Об этом он заявил в комментарии 112 Украина.

«Я не заменяю Надежду Савченко. Я раньше был членом украинской делегации в ПАСЕ, я был заместителем Савченко. Каждый из нас проходил по квоте, я был внефракционный. Все остальные фракции дали свою квоту, чтобы вытащить ее из тюрьмы. На сегодня она свободна, поэтому делегация может с ней попрощаться. Поэтому я ее не заменяю. На ее место будет избран другой депутат, кандидата выберет парламент», - сказал Береза.

Напомним, ранее нардеп Анна Гопко сообщила, что после исключения Савченко из делегации в ПАСЕ представлять Украину вместо нее будет Борислав Береза.